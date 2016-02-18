Поменять кнопку на странице

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Нужно очень оперативно заменить кнопку на странице.

На этой странице http://fastmillion.co/

Должны быть кнопки такие же как здесь: http://fastmillion.co/sigmapro/

9 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров