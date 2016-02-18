Нужно доработать сайт на движке Drupal 7, необходимо знать fields / views / etity / block / themes + API самого drupal. Все подробности расскажу по скайпу и покажу на работающем сайте.
Поменять кнопку на странице
Нужно очень оперативно заменить кнопку на странице.
На этой странице http://fastmillion.co/
Должны быть кнопки такие же как здесь: http://fastmillion.co/sigmapro/
Заявки фрилансеров
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