Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная

Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.

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