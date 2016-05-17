Проект на yii2

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Завершен7 заявок234 просмотра

Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная

Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.   

В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку и контактный скайп.

Yii
9 лет назад
lp-kit
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

efex
30 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
9 лет назад
$350
10 дней
Понравилось работать. Особенно хочу отметить - Игорь понимает, что его код придется в будущем использовать, а значит писать его нужно по всем правилам ООП , ну как минимум по правилам фреймворка на котором ты пишешь. Работали по часам, но на мое удивление оценка была адекватная, чего не так часто встретишь на фрилансе.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

efex
30 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
9 лет назад

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