Интерактивные веб формы для Битрикс

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок779 просмотров

Компонент для размещения на страничках веб форм.

Вебформы корректируют и создают элементы подключенных инфоблоков.

Необходима настройка отображаемых свойств элемента инфоблока и возможность валидации значений.

Необходима подсказка при заполнении.

Необходима настройка обязательных для заполнения свойств.

Работа с полями инфоблока в режими ajax.

Возможность заполнения адреса по КЛАДР

Документация на КЛАДР http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/

Подсказка при заполнении адреса.

Запись адреса в элемент инфоблока с структурой согласно прилагаемого файлу.

Периодическая проверка и обновление базы КЛАДР с сайта налоговой.

В прилагаемых файлах эскизы вебформ, любые идеи по интерфейсу форм приветствуются.

Код должен быть детально прокомментирован.

Исходники сдаются заказчику.

Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату

пропорциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.

Окружение: CentOS,  «Битрикс24» в коробке - Корпоративный портал.

AJAXCentOS
9 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alx2das
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$350
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alx2das
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад