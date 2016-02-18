Вывести сообщение о неправильном заполнении формы в модальном окне

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Проблема с компонентом RSForms PRO.

Сама форма выводится в модальном окне JCE MediaBox Popups. После ее правильного заполнения выводится сообщение благодарности, тоже в модальном окне. Допиливать пришлось самостоятельно. Решение нашла на форуме.

А при неправильном заполнении формы сообщение об ошибке выводиться на отдельной странице. А нужно в модальном окне.

Кроме того, сообщение благодарности выводится по другому url...

Посмотреть можно тут: realldom.com - нажмите на номер телефона в хедере.

Пробовала выводить в других видах модальных окон (Modalizer, jxtc lightbox...) ситуация аналогичная.

Выводила в модальных окнах другие виды форм, не RSForms - тоже самое.