Написать для сайта dle 10.3 три модуля

нужно написать или установить имеющиеся у вас модули на сайт .

1) сёрфинг- как на буксах

2) выполнение заданий - тоже букс

о третьем поговорим если сможете сделать первые 2))

также надо будет кошельки и счета в личных кабинетах, цену не знаю потому посчитайте сколько будет стоить ваша работа и пишите мне будем обговаривать.

вот сайт на который нужно это устанавливать http://script-php-market.ru