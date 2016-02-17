Требуется создать небольшой скрипт с базой данных для учета работы сотрудников на мероприятиях и принятие отчетов о работе с ним. Пользователи: 1. Админ (просмотр отчетов и оборение в кабинете - сдан ...
Написать для сайта dle 10.3 три модуля
нужно написать или установить имеющиеся у вас модули на сайт .
1) сёрфинг- как на буксах
2) выполнение заданий - тоже букс
о третьем поговорим если сможете сделать первые 2))
также надо будет кошельки и счета в личных кабинетах, цену не знаю потому посчитайте сколько будет стоить ваша работа и пишите мне будем обговаривать.
вот сайт на который нужно это устанавливать http://script-php-market.ru
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