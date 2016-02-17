Написать для сайта dle 10.3 три модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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нужно написать или установить имеющиеся у вас модули на сайт .

1) сёрфинг- как на буксах

2) выполнение заданий - тоже букс

о третьем поговорим если сможете сделать первые 2))

также надо будет кошельки и счета в личных кабинетах, цену не знаю потому посчитайте сколько будет стоить ваша работа и пишите мне будем обговаривать. 

вот сайт на который нужно это устанавливать http://script-php-market.ru

DLEPHP
9 лет назад
stasyc999
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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