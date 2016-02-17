Простой скрипт записи на обслуживание (Автосервис, 5 шагов)

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки212 просмотров

Нужен свой скрипт записи на обслуживание для автосервиса. Например, как здесь fitauto.ru/online/ 

5 шагов – Выбор типа кузова – Выбор услуги – Выбор станции – Выбор даты и времени – Личные данные. 

В конце вся собранная информация отправляется на емейл. 

Написать на PHP, скрипт потом будет интегрирован на страницы Вордпресса. 

PHPWordPress
9 лет назад
lostelle1
Шевченко 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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