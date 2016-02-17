Сделать локализацию контента сайта (рус, укр, анг)

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Ищем PHP-engineer (CodeIgniter) со знанием Bootstrap (Bootswatch). 

В короткие (вменяемые) сроки сделать локализацию контента сайта (русский, украинский, английский языки). 

Местонахождение исполнителя – только Украина. 

Подписание NDA, договора разработки.

BootstrapCodeIgniterPHP
9 лет назад
TarasYaremenko
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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