Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. ...
Сделать локализацию контента сайта (рус, укр, анг)
Ищем PHP-engineer (CodeIgniter) со знанием Bootstrap (Bootswatch).
В короткие (вменяемые) сроки сделать локализацию контента сайта (русский, украинский, английский языки).
Местонахождение исполнителя – только Украина.
Подписание NDA, договора разработки.
Заявки фрилансеров
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