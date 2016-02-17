Требуется Программист

Есть сайт http://luckmode.com/ Здесь проходят розыгрыши. Есть страница с товаром который разыгрываем. Например: http://luckmode.com/action/view?id=102 Сейчас на данный момент через api показывается сколько поставлено лайков и репостов с записи с ВКонтакта. ...