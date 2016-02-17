Необходимо разработать сайт

Пример - https://www.avtoto.ru/

ДИЗАЙН я предоставлю, пока его нету. Большая просьба проанализировать качественно пример, на который ориентироваться, чтобы все было сделано.

также подобный сайт adeo.pro (ДЕМО вход используйте)

Грубо говоря будет копия такого сайта, с функциональной точки зрения

Онлайн подключение с поставщиком (свои базы они предоставят) + своя база + интеграция с 1С

При регистрации возможность выбора – как частник или как СТО.

Прайсы будут от поставщиков , потом нужно будет поставить таким образом – у каждого будет

своя скидка на автозапчасти и реализовать наценку (например по брендам)

1. Выгрузка 1С. Есть свой склад – выгрузка в базу на сайт

Т.е. клиент заказал деталь – списало эту деталь… Обновление базы например раз в

несколько часов…

2. Привязка к базам поставщиков

3. Регистрация - У каждого Личный кабинет

Разделение деталей - новые и бу.

При вводе в поиск выдает новые и аналоги.

Новый зарегистрированный пользователь имеет возможность загрузки своих деталей на сайт

Жду примерных сроков и цен