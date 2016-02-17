WordPress доработка шаблона ENFOLD

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Тематика сайта: IT услуги, Аренда серверов и др.

Задачи:

1. Изменения слайдера. Фон и логотип. Логотип есть.

2. Изменить футер. Убрать лишнее.

3. Склеить все страницы.

4. Сделать форму заказа для кнопки "ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ". (Форма с отправкой письма)

5.  Простой калькулятор Цен в таблице Тарифов.

6. Доработать старницу Контакты. Форма с отправкой письма.

7. Предложить изменения по общему стилю сайта и информативности отдельных страниц.

WordPress
9 лет назад
ASmolin
Антон 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Очень не доволен исполнителем. Работы не выполнены, сроки все сорваны в несколько раз. После получения предоплаты, человек просто пропал, на связь не выходит. Мне показалось человек просто мошенник. Не советую связываться.
Антону как к заказчику в принципе претензий нет.Он мне скинул файл какие примерно доработки он хочет получить, из 12 пунктов. Я 5 успел выполнить, но потом у меня у меня случился форс мажор и мы с ним это обсудили, зачем писать что я мошенник не понимаю. Я все объяснил, а не появлялся по известным ему причинам. Что сроки сорвал это да, за это извиняюсь. Но это у меня впервые раз такое случилось и от этого никто не застрахован.

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miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад