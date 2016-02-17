WordPress доработка шаблона ENFOLD

Антону как к заказчику в принципе претензий нет.Он мне скинул файл какие примерно доработки он хочет получить, из 12 пунктов. Я 5 успел выполнить, но потом у меня у меня случился форс мажор и мы с ним это обсудили, зачем писать что я мошенник не понимаю. Я все объяснил, а не появлялся по известным ему причинам. Что сроки сорвал это да, за это извиняюсь. Но это у меня впервые раз такое случилось и от этого никто не застрахован.