Нужно поправить простой скрипт копирайта. Чтобы скрипт не вырезал теги с копируемого текста. В данный момент при копировании – скрипт вырезает все теги – и ...
Сайт на WP: почистить от вирусов, поправить формы.
После попадания на сайт вирусов, не открывается админка, и слетели формы отзывов и отправки заявки.
Нужно пофиксить. Сайт на движке wordpress.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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