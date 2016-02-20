Сайт на WP: почистить от вирусов, поправить формы.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки149 просмотров

После попадания на сайт вирусов, не открывается админка, и слетели формы отзывов и отправки заявки.

Нужно пофиксить. Сайт на движке wordpress.

WordPress
9 лет назад
bserg0508
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$40
1 день
Впечатления остались неоднозначные. Но главное, что работа сделана)
Спасибо Сергею за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад