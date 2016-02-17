Необходимо ДОделать парсер пяти сайтов с авторизацией, получением и отправке заданной информации из/в БД (MySQL, MSSQL). Можно сделать с нуля. Все действия выполняются в несколько шагов. обязательно. Недоделанный проект для ознакомления ...
Создать конфигуратор модели автомобиля. Интегрировать с каталогом.
1 в 1 как на этом сайте.
http://www.kamaz.ru/production/serial/configurator/
Интегрировать с нашим движком joomla...и каталогом с нашего сайта (tfk-esk.ru)
Заявки фрилансеров
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