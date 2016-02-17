Создать конфигуратор модели автомобиля. Интегрировать с каталогом.

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Закрыт2 заявки125 просмотров

1 в 1 как на этом сайте.

http://www.kamaz.ru/production/serial/configurator/

Интегрировать с нашим движком joomla...и каталогом с нашего сайта (tfk-esk.ru)

Joomla
9 лет назад
TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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