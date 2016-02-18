Необходимо ДОделать парсер пяти сайтов с авторизацией, получением и отправке заданной информации из/в БД (MySQL, MSSQL). Можно сделать с нуля. Все действия выполняются в несколько шагов. обязательно. Недоделанный проект для ознакомления ...
OpenCart 1.5: доделки
Делаем обновление сайта solo-mio.ru, собираем на тестовом хостинге - sm.tsybulkin.ru
Нужно решить задачи:
1) На главной http://sm.tsybulkin.ru/ фото категорий не кликабельны
(скрин - http://joxi.ru/E5mdBK6c0Y9ZA1)
2) В категориях с товарами
(вёрстка - http://solo-mio.ru/_v3/latina.php
сайт - http://sm.tsybulkin.ru/obuv-dlya-tancev/zhenskaya-1/balnaya-latina/ )
Фото товаров в не кликабельны.
3) В категориях с товарами
(вёрстка - http://solo-mio.ru/_v3/latina.php
сайт - http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/bodi/).
Кликаем на лупу, видим фото http://joxi.ru/wGrqG8khYalN2z,
Слева надпись "увеличить фото" и справа кнопки налезаю друг на друга,
При этом адрес станицы меняется на http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/bodi/#prettyPhoto
При наведении и движении мышкой изображение увеличивается, но не перемещает увеличенное изображение при движении мышки.
Зарываем фото, обновляем страницу (Ctrl+F5), кликаем на тоже фото (на лупу) - видим http://joxi.ru/JMAjBnacL53dAe
Уже всё хорошо: надписи уже нет, кнопки стоят хорошо и при наведение увеличение корректно работает.
Если снова перейти на http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/bodi/, т.е. удалить в урле #prettyPhoto, то ошибки снова вылезают.
4) В категориях с товарами
(вёрстка - http://solo-mio.ru/_v3/latina.php
сайт - http://sm.tsybulkin.ru/obuv-dlya-tancev/zhenskaya-1/balnaya-latina/ )
при изменении значения «Показать» (http://joxi.ru/WL21GgOhavl1rX) страница не обновляется и изменений кол-ва товара на странице не
происходит. При выборе, например, вместо 12, 24 товара, обратно 12
выбрать нельзя.
5) В карточке товара например на http://sm.tsybulkin.ru/obuv-dlya-tancev/zhenskaya-1/balnaya-latina/tufli-l719 для увеличенных фото нет ни кнопок ни функции листания фото по клику, если их в товаре несколько.
6) В некоторых карточках товаров, например на http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/yubki-1/yubka-lada-108 второе фото и у некоторых других товарах одно из фото при наведении искажённое по пропорциям, а при увеличении нормальное.
7) Сверстать страницу брендов в формате - http://joxi.ru/Ra2XnjoCg75xrg
В строке 5-6 лого - посмотреть как лучше для соразмерности с остальным сайтом и для "резинки".
Размещаться будет на http://sm.tsybulkin.ru/brands/
Когда и почём можете сделать? Какие этапы оплаты?
p/s. Ищу специалиста по OpenCart для создание больших и малых магазинов , обновления и правок на существующих для постоянного долгосрочного сотрудничества.
Выбранный исполнитель
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