OpenCart 1.5: доделки

Делаем обновление сайта solo-mio.ru, собираем на тестовом хостинге - sm.tsybulkin.ru

Нужно решить задачи:

1) На главной http://sm.tsybulkin.ru/ фото категорий не кликабельны

(скрин - http://joxi.ru/E5mdBK6c0Y9ZA1)

2) В категориях с товарами

(вёрстка - http://solo-mio.ru/_v3/latina.php

сайт - http://sm.tsybulkin.ru/obuv-dlya-tancev/zhenskaya-1/balnaya-latina/ )

Фото товаров в не кликабельны.

3) В категориях с товарами

(вёрстка - http://solo-mio.ru/_v3/latina.php

сайт - http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/bodi/).

Кликаем на лупу, видим фото http://joxi.ru/wGrqG8khYalN2z,

Слева надпись "увеличить фото" и справа кнопки налезаю друг на друга,

При этом адрес станицы меняется на http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/bodi/#prettyPhoto

При наведении и движении мышкой изображение увеличивается, но не перемещает увеличенное изображение при движении мышки.

Зарываем фото, обновляем страницу (Ctrl+F5), кликаем на тоже фото (на лупу) - видим http://joxi.ru/JMAjBnacL53dAe

Уже всё хорошо: надписи уже нет, кнопки стоят хорошо и при наведение увеличение корректно работает.

Если снова перейти на http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/bodi/, т.е. удалить в урле #prettyPhoto, то ошибки снова вылезают.

4) В категориях с товарами

(вёрстка - http://solo-mio.ru/_v3/latina.php

сайт - http://sm.tsybulkin.ru/obuv-dlya-tancev/zhenskaya-1/balnaya-latina/ )

при изменении значения «Показать» (http://joxi.ru/WL21GgOhavl1rX) страница не обновляется и изменений кол-ва товара на странице не

происходит. При выборе, например, вместо 12, 24 товара, обратно 12

выбрать нельзя.

5) В карточке товара например на http://sm.tsybulkin.ru/obuv-dlya-tancev/zhenskaya-1/balnaya-latina/tufli-l719 для увеличенных фото нет ни кнопок ни функции листания фото по клику, если их в товаре несколько.

6) В некоторых карточках товаров, например на http://sm.tsybulkin.ru/odezhda-dlya-tancev/zhenskaya/yubki-1/yubka-lada-108 второе фото и у некоторых других товарах одно из фото при наведении искажённое по пропорциям, а при увеличении нормальное.

7) Сверстать страницу брендов в формате - http://joxi.ru/Ra2XnjoCg75xrg

В строке 5-6 лого - посмотреть как лучше для соразмерности с остальным сайтом и для "резинки".

Размещаться будет на http://sm.tsybulkin.ru/brands/

Когда и почём можете сделать? Какие этапы оплаты?

p/s. Ищу специалиста по OpenCart для создание больших и малых магазинов , обновления и правок на существующих для постоянного долгосрочного сотрудничества.