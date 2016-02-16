Лендинг на женские часы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок189 просмотров

Нужно создать посадочную страницу "под ключ" для женских часов. Модель часов всего одна, фото часов будут, все остальные пожелания отображены в тех. задании (прикрепленный фал).

Ваши примеры уже созданных лендингов и предложение цены создания сайта под ключ внимательно выслушаю.

9 лет назад
vintwrx
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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