Лендинг на женские часы

Нужно создать посадочную страницу "под ключ" для женских часов. Модель часов всего одна, фото часов будут, все остальные пожелания отображены в тех. задании (прикрепленный фал).

Ваши примеры уже созданных лендингов и предложение цены создания сайта под ключ внимательно выслушаю.