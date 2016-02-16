Необходимо ДОделать парсер пяти сайтов с авторизацией, получением и отправке заданной информации из/в БД (MySQL, MSSQL). Можно сделать с нуля. Все действия выполняются в несколько шагов. обязательно. Недоделанный проект для ознакомления ...
Лендинг на женские часы
Нужно создать посадочную страницу "под ключ" для женских часов. Модель часов всего одна, фото часов будут, все остальные пожелания отображены в тех. задании (прикрепленный фал).
Ваши примеры уже созданных лендингов и предложение цены создания сайта под ключ внимательно выслушаю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование27 заявокЗакрыт9 лет назад
Лендинг под холодных клиентов( должен обьяснить принцып работы) ну в принципе все тексты будут в мокапе Требования: кроссбраузерность, кроссплатформенность. Адаптивная верстка (или мобильная версия на выбор) 3-5экранов. ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется самописный парсер. Парсит описания и картинки с сайта-донора, рассчитывает цену, и импортирует на сайт (Joomla 1.5.26+VirtueMart 1.1.9). Появились ошибки - при иморте часть товаров числится активной в самом парсере, но в админку сайта и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
использую бесплатный шаблон kuhnya.vuyute.ru/ на платном ресурсе LPmotor. хочу сделать свой конструктор лейдинг с возможностью копирования и дальнейшем размещением на своем хостинге. главное условие – конструктор должен быть с таким же простым функционалом( с возможностью смены информации ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
сделать, чтобы при нажатии на кнопку "заказ" > "отправить" заявка приходила на электронную почту Параметры заказа Комментарий к заказу: ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно немного переделать шапку в мобильной версии шаблона на WP. Сайт: http://all2know.co.il/ Его мобильная версия шапки - это большое лого по середине. Нам нужно, чтобы логотип был справа и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен спец в Javascript (Json, jQuery) + Google maps ApiВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Необходимо сверстать сайт, по всем требованиям макета, с адаптацией.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
плагины для русского языка и натянуть простой шаблон магазина. Я сам буду делать это все. А вы по скайпу мне говорить куда нажимать. joomla установлен, virtuemat тоже ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется доработать интернет-магазин magento Список доработок со ссылками на примеры и скриншотами во вложенном файле. Краткое описание того, что нужно сделать: Доработка карточки товаров: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад