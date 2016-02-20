Необходимо поправить импорт из парсера на сайт (Joomla 1.5.26)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Имеется самописный парсер. Парсит описания и картинки с сайта-донора, рассчитывает цену, и импортирует на сайт (Joomla 1.5.26+VirtueMart 1.1.9). Появились ошибки - при иморте часть товаров числится активной в самом парсере, но в админку сайта и на сам сайт товары не попадают. Некоторые товары активы в парсере - но выключены в самой админке.

Необходимо исправить данные ошибки в максимально сжатый срок.

Joomla
9 лет назад
alexandr08
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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