Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4 ТЗ по ссылке: https://goo.gl/AQXyXL
Необходимо поправить импорт из парсера на сайт (Joomla 1.5.26)
Имеется самописный парсер. Парсит описания и картинки с сайта-донора, рассчитывает цену, и импортирует на сайт (Joomla 1.5.26+VirtueMart 1.1.9). Появились ошибки - при иморте часть товаров числится активной в самом парсере, но в админку сайта и на сам сайт товары не попадают. Некоторые товары активы в парсере - но выключены в самой админке.
Необходимо исправить данные ошибки в максимально сжатый срок.
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