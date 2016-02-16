Нужно скопировать сайт, поднять его на новом месте

У нас утерян доступ к нашему сайту http://clininghouse.ru/

Необходимо вытащить его и поднять точную копию на нашем новом домене и хостинге (фтп-доступ к новому хостингу и домену есть, предоставим исполнителю, чтобы он сам залил файлы и поднял сайт). Возможно попросим потом внести небольшие изменения, но это уже отдельно. Указывайте пожалуйста за какую цену и срок сделаете работу по переносу сайта на новое место.