Внести правки на сайт на Opencart

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Уважаемые разработчики 

требуется внести изменения на сайте на Opencart. Задание рассчитано на 2-2,5 часа. Пожалуйста, пишите рейт и вашу оценку трудозатрат

Opencart
9 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров