Есть рабочая форма JS на сайте html. Есть кнопка css. Есть руководство с сайта: любому объекту, который должен по клику показывать или скрывать форму, добавляйте аргумент: class="callme_viewform" Нужно привязать эту новую кнопку к этой форме.
Внести правки на сайт на Opencart
Уважаемые разработчики
требуется внести изменения на сайте на Opencart. Задание рассчитано на 2-2,5 часа. Пожалуйста, пишите рейт и вашу оценку трудозатрат
Заявки фрилансеров
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