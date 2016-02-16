Сделать (модуль) страницу с вопросами-ответами (движок-самопис)

Какой-то древний самописный движок на PHP.

Нужно создать страницу на сайте "Обратная связь". На ней любой юзер должен иметь возможность написать нам что он думает о нас... то есть это будет и для жалоб и для комментов и для всего чего угодно, а мы должны иметь возможность на это отвечать.

При этом формат вопрос - ответ НЕ подходит, нужно именно вопрос-ответ-вопрос-ответ и так до бесконечности, по сути как дискуссия, мини-форум.

При этом очень желательно чтобы для добавления вопроса юзер подтверждал своё мыло.

Капчу использовать только от гугля!