Сделать (модуль) страницу с вопросами-ответами (движок-самопис)

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Какой-то древний самописный движок на PHP.

Нужно создать страницу на сайте "Обратная связь". На ней любой юзер должен иметь возможность написать нам что он думает о нас... то есть это будет и для жалоб и для комментов и для всего чего угодно, а мы должны иметь возможность на это отвечать.

При этом формат вопрос - ответ НЕ подходит, нужно именно вопрос-ответ-вопрос-ответ и так до бесконечности, по сути как дискуссия, мини-форум.

При этом очень желательно чтобы для добавления вопроса юзер подтверждал своё мыло.

Капчу использовать только от гугля!

PHP
9 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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