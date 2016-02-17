Правки Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

Адрес сайта: noski-kolgotki.ru/ 

Замечания прикреплены.  

Начать работу сегодня.  

Интересует цена.

Opencart
9 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$35
2 дня
Спасибо большое за отличную работу:)
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад