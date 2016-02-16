Прикрутить Робокассу к игровому проекту

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки168 просмотров

Есть действующий игровой проект, с прикрученными сервисами оплаты. Нужно добавить оплату через Робокассу. 

Аккаунт в Робокассе имеется. Необходимые документы загружены. В данный момент подана заявка на активацию созданного магазина. 

На сайте, на странице пополнения счёта, добавить соответствующую иконку. Размеры иконки Робокассы должны соответствовать размерам иконок других сервисов.

Всю необходимую для работы информацию предоставлю.

Бюджет - 700 руб.

Оплата в рублях, по факту выполненной работы.

9 лет назад
Serjj
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$9
1 день
Благодарю Артёма за отлично выполненную работу - всё чётко, аккуратно и в срок. Рекомендую для сотрудничества как ответственного и квалифицированного специалиста!
Сотрудничество с Сергеем понравилось, четкая постановка задачи, всегда на связи, интересный проект, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад