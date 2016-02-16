В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист. Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart. Отзывы направлятйте на почту или в скайп. ...
Прикрутить Робокассу к игровому проекту
Есть действующий игровой проект, с прикрученными сервисами оплаты. Нужно добавить оплату через Робокассу.
Аккаунт в Робокассе имеется. Необходимые документы загружены. В данный момент подана заявка на активацию созданного магазина.
На сайте, на странице пополнения счёта, добавить соответствующую иконку. Размеры иконки Робокассы должны соответствовать размерам иконок других сервисов.
Всю необходимую для работы информацию предоставлю.
Бюджет - 700 руб.
Оплата в рублях, по факту выполненной работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
У разделов сайта title и метатеги не отображается так, как они прописаны в админке в настройках страницы. Вывод заголовков привязан не к настройкам в бэкенде, а редактируется через режим правки в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Отредактировать скрипт сайта. Доработать навигацию. Удалить баннеры из скрипта. Сайт http://ranhigs-kaluga.ruВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Хакнули друпальный сайт, в результате чего хостер его заблокировал. Нужно полечить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать модуль синхронизации через api ( https://www.sima-land.ru/api/v2/help/) для интернет магазина на Prestashop 1.6.1. c возможностью выбора категорий и наценки на товар. все данные -изображения,описания.и т.д Модуль по крону,не модуль престы (для упрощения) Цену указывайте, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дам 3 домена, по ним нужно сделать выгрузку. Цена вопроса 200р.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $260
Требуется создать полуавтоматический обменный пункт на платформе WordPress с простым дизайном в идеале как в примере (пример: http://exmak.com/), пример можно взять за основу! Обменник должен работать с WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, и возможность добавлять разные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен программист, который знает asp.net mvc.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Все подробности в ТЗ. Внимательно читаем ТЗ, если появляются вопросы, пишите - отвечу. Если вопросов нет, тогда в ответе указывайте цену и сроки реализации. Просьба отвечать только пользователям с отзывами, новореги - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/ если добавить любой товар в корзину, а затем перейти в нее (http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/) и попытаться нажать на плюсик чтоб увеличить количество товаров, то цена товара и сумма ломаются. Требуется поправить. В ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад