В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист. Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart. Отзывы направлятйте на почту или в скайп. ...
Настроить вывод заголовков в битриксе
У разделов сайта title и метатеги не отображается так, как они прописаны в админке в настройках
страницы. Вывод заголовков привязан не к настройкам в бэкенде, а
редактируется через режим правки в режиме фронтенда. Если title из
фронтенда убрать, то раздел не будет брать title из бекенда, а оставит
вместо него пустое поле.
При чем эта проблема - только в разделах уровня верхнего уровня, у подразделов такой проблемы нет.
Необходимо настроить нормальный вывод информации.
В ответе укажите сразу стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Отредактировать скрипт сайта. Доработать навигацию. Удалить баннеры из скрипта. Сайт http://ranhigs-kaluga.ruВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Хакнули друпальный сайт, в результате чего хостер его заблокировал. Нужно полечить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать модуль синхронизации через api ( https://www.sima-land.ru/api/v2/help/) для интернет магазина на Prestashop 1.6.1. c возможностью выбора категорий и наценки на товар. все данные -изображения,описания.и т.д Модуль по крону,не модуль престы (для упрощения) Цену указывайте, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дам 3 домена, по ним нужно сделать выгрузку. Цена вопроса 200р.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $260
Требуется создать полуавтоматический обменный пункт на платформе WordPress с простым дизайном в идеале как в примере (пример: http://exmak.com/), пример можно взять за основу! Обменник должен работать с WebMoney, Qiwi, Яндекс Деньги, и возможность добавлять разные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен программист, который знает asp.net mvc.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется личный кабинет в котором реализовано возможности по установке, оплаты и настройка SAAS сервисаhttp://robax.oblax.ru/ Ищем разработчиков для нашего продукта, Техническая характеристика архитектуры Хостинг - http://www.ukraine.com.ua/Серверный язык – PHPBackend frame-work – OpencartКлиентский JS – Angular, jQuery и др.CSS Framework - http://materializecss.com/Техническое описание продукта так же имеется, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Все подробности в ТЗ. Внимательно читаем ТЗ, если появляются вопросы, пишите - отвечу. Если вопросов нет, тогда в ответе указывайте цену и сроки реализации. Просьба отвечать только пользователям с отзывами, новореги - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/ если добавить любой товар в корзину, а затем перейти в нее (http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/) и попытаться нажать на плюсик чтоб увеличить количество товаров, то цена товара и сумма ломаются. Требуется поправить. В ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад