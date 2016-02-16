Настроить вывод заголовков в битриксе

У разделов сайта title и метатеги не отображается так, как они прописаны в админке в настройках

страницы. Вывод заголовков привязан не к настройкам в бэкенде, а

редактируется через режим правки в режиме фронтенда. Если title из

фронтенда убрать, то раздел не будет брать title из бекенда, а оставит

вместо него пустое поле.

При чем эта проблема - только в разделах уровня верхнего уровня, у подразделов такой проблемы нет.

Необходимо настроить нормальный вывод информации.

В ответе укажите сразу стоимость и сроки.