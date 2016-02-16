Модуль синхронизации через api sima-land.ru для prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Нужно написать модуль синхронизации через api ( https://www.sima-land.ru/api/v2/help/) для интернет магазина на Prestashop 1.6.1. c возможностью выбора категорий и наценки на товар. все данные -изображения,описания.и т.д

Модуль по крону,не модуль престы (для упрощения)

Цену указывайте, пожалуйста.

PrestaShop
9 лет назад
leo748
Леонид 
61 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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