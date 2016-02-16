В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист. Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart. Отзывы направлятйте на почту или в скайп. ...
Модуль синхронизации через api sima-land.ru для prestashop
Нужно написать модуль синхронизации через api ( https://www.sima-land.ru/api/v2/help/) для интернет магазина на Prestashop 1.6.1. c возможностью выбора категорий и наценки на товар. все данные -изображения,описания.и т.д
Модуль по крону,не модуль престы (для упрощения)
Цену указывайте, пожалуйста.
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