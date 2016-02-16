Нужен программист, который знает asp.net mvc.

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Нужен программист, который знает asp.net mvc. 

ASP.NET
9 лет назад
yurii_danylets
Юрий Данилец 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров