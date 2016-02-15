Проблема с iframe и бразуером Safari

Задача скорее всего простая, но пока не могу придумать как ее решить.

Поэтому ищу более опытного специалиста.

Итак:

1) есть очень простой сайт, который генерит картинку с твоей аватаркой из вконтакте или фейсбука.

2) этот сайт (генератор картинок) необходимо встроить в несколько чужих сайтов. К сожалению доступ к этим чужим сайтам немного ограничен. Поэтому решили не усложнять, и вставлять свой сайт (генератор картинок) туда через Iframe . И все замечательно работает, кроме того браузеров Safari. Когда в Сафари пытаешь сгенерить картинку на нашем сайте, который в айфрейме чужого сайта - выдает ошибку “Test not found” . Эта ошибка подставляется из файла “vklogin.php” (строка 25).

Как увидеть эту ошибку:

1) заходите через сафари по адресу http://notest.ru/2/ (это типа чужой сайт) и видите картинку. На самом деле, это показывается уже наш сайт через Iframe . Пробуете войти через ВК или ФБ. Скорее всего выдаст “Test not found”

2) Если же Вы зайдете через другой бразуер или зайдете напрямую на наш сайт http://iloverestorunning.ru/t49/ , то там все замечательно работает.

Ну и задание:

1) можно ли это как-то починить, чтобы и в сафари работало. Возможно это как-то можно решить на уровне файла vklogin.php или index.php (скидываю)

2) ну или другим способом.

Если есть мысли как решить - пишите за какое время и бюджет сможете сделать.