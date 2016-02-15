Программирование на WordPress

Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7 Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать через ...