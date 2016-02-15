Программирование на WordPress

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Тема: Запрос на разные работы по сайту на WORDPRESS.

- автомобильный каталог для подбора арти­кульного номера (выгрузить из таблиц ексель (таблицы готовы));

- загрузить картинки категорий и товаров (сделать скрипт для массовых загрузок картинок);

- добавить функции

Адрес сайта : лада69.рф

WordPress
9 лет назад
serjingio
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров