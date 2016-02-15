PHP программист

Здравствуйте.

Нужен программист PHP/JS/MySQL на постоянную, стабильную удаленную работу.

Основные задачи - доработка уже готовой системы, а также создание новых модулей и сайтов.

В нашем коллективе каждый занимается своим. Вам не придется верстать или разрабатывать интерфейс, кроме случаев, когда такое желание будет.

Мы растем и развиваемся. Нам нужны те, кто будет расти и развиваться вместе с нами. Задач разных много. Чем дальше - тем интереснее.

В идеале ищу Senior программистов, но можно и Middle уровня, которые хотят стать Senior. Задачи есть попроще и посложнее. Можно начать с попроще и перейти к посложнее.

Я сам программист - на вопросы отвечаю, консультирую, объясняю все без проблем.

Оплата раз в неделю в WMZ. Зарплата зависит от Вашего уровня, начинается от 1500$ в месяц.

Жду резюме в произвольной форме. Главное понять: кто Вы? что умеете?

Мой скайп - enkvist2