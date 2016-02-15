Запрограммировать сайт

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Закрыт9 заявок193 просмотра

Ищу разработчика для сайта. 

Сайт сверстан, необходимо запрограммировать. 

ТЗ во вложении 

ВАЖНО: 

1. Сотрудничаю только напрямую с разработчиком, ни каких студий, руководителей проектов и пр. 

2. Не нужно писать шаблонные ответы – посмотрите ТЗ, задайте вопросы или сразу назовите стоимость и срок.  

Ищу адекватного исполнителя.

9 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

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