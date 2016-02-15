Необходима платная консультация по интеграции Ecommerce

Хочу разобраться с интеграцией Ecommerce Google Analytics для сайта на Битриксе. Есть все необходимые коды и надо понять откуда брать необходимые для передачи поля и как в дальнейшем легко с этим справляться.

Кроме этого, интересует использование функции dataLayer.push(). Есть всплывающая форма и по отправке этой формы надо вызывать вышеприведенную функцию. Хочу наконец разобраться как это делается и как узнать на какой странице для определенной формы ее надо располагать. Сам не программист, просто надоело постоянно кого-то просить все это сделать, хочу наконец разобраться.

Необходим опыт настройки Ecommerce для Google Analytics.

Нужно будет по скайпу объяснить как и где искать поля для вставки в код сайта (желательно с презентацией экрана) и куда вставлять код dataLayer.push().