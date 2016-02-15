Мобильная версия сайта

Приветствую! Необходимо доработать проект на Django/Python Для этого Вам потребуются: - уверенные знания Django/Python - хорошие знания SQL
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