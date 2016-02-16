Доработать проект на Django/Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок293 просмотра

Приветствую!

Необходимо доработать проект на Django/Python

Для этого Вам потребуются:

- уверенные знания Django/Python

- хорошие знания SQL

DjangoPythonSQL
9 лет назад
Valkyrja
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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