Коллеги, добрый день! У меня есть сайт-лэндинг на 1с-битрикс с веб-формой, куда юзеры попадают по поисковому запросу - ключу - либо по рекламе (яндекс директ, гугл адвордс), либо по органической выдаче. ...
Требуется сделать сайт
Требуется сделать сайт. Дизайн уже есть. Нужна кроссбраузерная адаптивная верстка.
Тз в видео файле: https://youtu.be/8i1-HTTKfYk
От Вас: предложение по цмс, цена и срок.
Без этого буду сразу удалять.
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