Требуется сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок201 просмотр

Требуется сделать сайт. Дизайн уже есть. Нужна кроссбраузерная адаптивная верстка.

Тз в видео файле: https://youtu.be/8i1-HTTKfYk

От Вас: предложение по цмс, цена и срок.

Без этого буду сразу удалять.

9 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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