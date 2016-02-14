Небольшая доработка Wordpress плагина Yoast SEO

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  2. Веб-программирование
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Нужен скрипт, который можно было бы добавить в файл function.php темы Wordpress, позволяющий удалять мета-теги плагина Yoast SEO на определенных страницах.

К примеру если мы перешли на страницу 1 , то необходимо удалить мета-тег = 

В случае если мы перешли на страницу 2, необходимо удалить все мета-теги с шапки сайта. 

Во всех остальных страницах плагин должен работать по стандартному. 

Задача не сильно сложная человеку хорошо разбирающемуся в Wordpress.

WordPress
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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