Небольшая доработка Wordpress плагина Yoast SEO

Нужен скрипт, который можно было бы добавить в файл function.php темы Wordpress, позволяющий удалять мета-теги плагина Yoast SEO на определенных страницах.

К примеру если мы перешли на страницу 1 , то необходимо удалить мета-тег =

В случае если мы перешли на страницу 2, необходимо удалить все мета-теги с шапки сайта.

Во всех остальных страницах плагин должен работать по стандартному.

Задача не сильно сложная человеку хорошо разбирающемуся в Wordpress.