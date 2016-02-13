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Разработка парсера товарных страниц интернет-магазина
Необходимо разработать парсер товарных страниц двух интернет магазинов:
Парсер должен должен работать в двух режимах:
1) парсинг всех страниц каталога с нулевого уровня и сбор данных о каждом товаре
2) парсинг страницы по заданному урлу и сбор данных о товаре этой страницы
Необходима информация о товаре:
- название
- категория (или набор/дерево категорий если у товара такие есть, например женские/брюки или обувь/кроссовки)
- цена
- цена по скидке (есть товар на распродаже)
- доступные размеры
- известные атрибуты товара (материал, цвет - все что доступно как категория)
результат выдавать в виде csv файла
Заявки фрилансеров
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