Разработка парсера товарных страниц интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок121 просмотр

Необходимо разработать парсер товарных страниц двух интернет магазинов:

asos.com

romwe.com

Парсер должен должен работать в двух режимах:

1) парсинг всех страниц каталога с нулевого уровня и сбор данных о каждом товаре

2) парсинг страницы по заданному урлу и сбор данных о товаре этой страницы

Необходима информация о товаре:

- название

- категория (или набор/дерево категорий если у товара такие есть, например женские/брюки или обувь/кроссовки)

- цена

- цена по скидке (есть товар на распродаже)

- доступные размеры

- известные атрибуты товара (материал, цвет - все что доступно как категория)

результат выдавать в виде csv файла

9 лет назад
freelanceboys
Кирилл 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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