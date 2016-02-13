Разработка парсера товарных страниц интернет-магазина

Необходимо разработать парсер товарных страниц двух интернет магазинов:

asos.com

romwe.com

Парсер должен должен работать в двух режимах:

1) парсинг всех страниц каталога с нулевого уровня и сбор данных о каждом товаре

2) парсинг страницы по заданному урлу и сбор данных о товаре этой страницы

Необходима информация о товаре:

- название

- категория (или набор/дерево категорий если у товара такие есть, например женские/брюки или обувь/кроссовки)

- цена

- цена по скидке (есть товар на распродаже)

- доступные размеры

- известные атрибуты товара (материал, цвет - все что доступно как категория)

результат выдавать в виде csv файла