Скрипт копирования групп ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Добрый день!

Задача такая. Есть группа Вконтакте - региональный магазин.

Вот нужно всю информацию перенести в другую группу:

Описание, Товары, Фотоальбомы, Обсуждения, Записи со стены.

Прошу отозваться тех, кто имеет опыт работы с API Вконтакте.

9 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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