Скрипт копирования групп ВК

Требуется реализовать страницу на AngularJS или другом js-фреймворке. Все запросы к базе готовы и могут быть доработаны, то есть нужно только front-end сделать. Скриншот прототипа страницы с _примерным_ функционалом: http://prntscr.com/9z9qk4 ...