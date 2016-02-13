Доработать скрипт обновления рекламных блоков

На сайте с ajax пагинацией необходимо сделать обновление рекламных блоков, вызываемых через js при переходе на другую страницу(действие инициируется после нажатия на кнопку с class="_button").Рекламных блоков ,будет несколько (на данный момент 3 шт.).

Есть скрипт, который обновляет 1 блок по id элемента после нажатия на кнопку:

html код:

... ads javascript ...

подключаемый script.js:

jQuery(document).ready(function() {

jQuery('._button').click(function() {

var ads = document.getElementById("ad-container");

var prn = ads.parentNode;

var cln = ads.cloneNode(true);

prn.removeChild(ads);

prn.appendChild(cln);

});

} );

Никак не могу заставить работать для класса. Т.е. надо, чтобы по клику на кнопку обновлялись все рекламные блоки, находящиеся в блоке с классом "ad-container". Сейчас их 3 шт. Можете показать на примере 2-х.

Сроки - сегодня/завтра.

бюджет - 100-150 рублей, не больше. Предпочтение начинающим исполнителям, которые хотят хорошо зарекомендовать себя и получить соответствующий отзыв :)

Оплата после демонстрации работы и успешного переноса на сайт.

Сайт работает на wordpress, версия jQuery 1.11.3