Нужно разработать single page приложение на Angular. Подробное описание и макеты пришлю выбранным кандидатам. - Backend будет на PHP (Laravel), но им заниматься не нужно - Адаптивный дизайн для всех ...
Доработать скрипт обновления рекламных блоков
На сайте с ajax пагинацией необходимо сделать обновление рекламных блоков, вызываемых через js при переходе на другую страницу(действие инициируется после нажатия на кнопку с class="_button").Рекламных блоков ,будет несколько (на данный момент 3 шт.).
Есть скрипт, который обновляет 1 блок по id элемента после нажатия на кнопку:
html код:
... ads javascript ...
подключаемый script.js:
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('._button').click(function() {
var ads = document.getElementById("ad-container");
var prn = ads.parentNode;
var cln = ads.cloneNode(true);
prn.removeChild(ads);
prn.appendChild(cln);
});
} );
Никак не могу заставить работать для класса. Т.е. надо, чтобы по клику на кнопку обновлялись все рекламные блоки, находящиеся в блоке с классом "ad-container". Сейчас их 3 шт. Можете показать на примере 2-х.
Сроки - сегодня/завтра.
бюджет - 100-150 рублей, не больше. Предпочтение начинающим исполнителям, которые хотят хорошо зарекомендовать себя и получить соответствующий отзыв :)
Оплата после демонстрации работы и успешного переноса на сайт.
Сайт работает на wordpress, версия jQuery 1.11.3
Заявки фрилансеров
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