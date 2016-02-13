Изменить вид рубрики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Есть сайт. 

Купил шаблон, но в шаблоне мне не нравится вид рубрик. Хочу изменить его вид.

Дизайн сделал, готов в psd

9 лет назад
burlaev2008
Вячеслав 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров