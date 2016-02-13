Сайт рандомных вещей игры counter-strike global offensive

Создать сайт-рулетку вещей из игры counter-strike global offensive. Примеров данных сайтов интернете много, думаю дополнительных объяснений не требуется, механизм у всех сайтов одинаков, вносите деньги, выбираете рулетку, получаете рандомную вещь к себе на аккаунт.

Единственная разница в дизайне сайта, сайт предпочтительно сделать в стиле минимализма. Остальные ньюансы обговорим с тем кто уже непосредственно возьмется за создание сайта