Сайт рандомных вещей игры counter-strike global offensive

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Создать сайт-рулетку вещей из игры counter-strike global offensive. Примеров данных сайтов интернете много, думаю дополнительных объяснений не требуется, механизм у всех сайтов одинаков, вносите деньги, выбираете рулетку, получаете рандомную вещь к себе на аккаунт.

Единственная разница в дизайне сайта, сайт предпочтительно сделать в стиле минимализма. Остальные ньюансы обговорим с тем кто уже непосредственно возьмется за создание сайта

9 лет назад
MikeVazovskih
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров