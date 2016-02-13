Парсер shopdiz.biz

Приветствую!

У меня есть задача, скопировать верстку лендинга - http://shopdiz-kod.ru/

Но добавить в него возможность генерировать коды приглашений в автоматическом режиме.

Как генерировать код:

После регистрации в системе для всех пользователей доступен раздел "партнерская программа", в ней есть таблица с кодами, которые генерируются для каждого приглашения нажатием кнопки "Создать новое приглашение", максимум можно сгенерировать 3 свободных приглашения. Когда 1 из 3х, например, занимается пользователем, можно сгенерировать еще 1, т.е. единовременно 3 приглашения максимум.

Задача:

Создать парсер, который будет генерировать приглашения с определенного аккаунта для новых пользователей и выводить их на лендинге. Он так же должен будет проверять актуальность приглашений, если вдруг какое-то из трех доступных занято, генерировать новое и выводить дату обновления в соответствующем месте на лендинге.

Есть кнопка "обновить" на лендинге, которая должна запускать проверку пустых кодов и обновлять список.

Специально для вас, чтобы посмотреть функциональность и возможность реализации моей задумки, создал приглашение - b66ad5c3888d23fa993aa127572401ae55471185

- 9648c9c0cb93c1a6c1ee4ef5c977631a1a085b97

- d2b446171e16bb92fcad19a0972be044e1014634

Меня интересует, возможно ли это реализовать, сколько будет стоить и какой срок?