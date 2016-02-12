Требуется программист со знанием Codeigniter (для работы в паре) для создания системы учета финансовой организации - база клиентов, входящие документы, генерация отчетов и т.д., тз будет предоставлено после предварительного обсуждения. Фронтенд: jQuery ...
Доработки по сайту
На сайте: http://ferrum-body.ru/
1. Убрать второй слеш в адресах страниц http://ferrum-body.ru//page/2 сделать так http://ferrum-body.ru/page/2 для всех страниц
2. Убрать непонятные ссылки при забивании в поиск названия статей,
например при запросе «пуловер» через поиск выдается ненужная (к
удалению) ссылка http://ferrum-body.ru/uprazhnenie-pulover.html/uprazhnenie-pulover-myishtsyi. http://c2n.me/3tXA7TI.jpg
3. Еще с прошлой работы по хлебным крошкам осталось такое: при выборе в меню «Жизнь проекта-услуги» выдается в крошках код http://c2n.me/3tXAiWq.jpg и неправильный url-адрес http://ferrum-body.ru/category/zhizn-proekta/sostavlenie-programm-trenirovok должен быть http://ferrum-body.ru/category/zhizn-proekta/uslugi
4. Встроить форму онлайн консультанта NETROX (http://www.netroxsc.ru/) в сайт (инструкция для wordpress http://help.netrox.sc/ru/admin/system-code/wordpress/)в это место со своей миниаюрой и фото в профиле. Вид при раскрытии http://c2n.me/3tXCQcu.jpg
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