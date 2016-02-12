Доработки по сайту

На сайте: http://ferrum-body.ru/

1. Убрать второй слеш в адресах страниц http://ferrum-body.ru//page/2 сделать так http://ferrum-body.ru/page/2 для всех страниц

2. Убрать непонятные ссылки при забивании в поиск названия статей,

например при запросе «пуловер» через поиск выдается ненужная (к

удалению) ссылка http://ferrum-body.ru/uprazhnenie-pulover.html/uprazhnenie-pulover-myishtsyi. http://c2n.me/3tXA7TI.jpg

3. Еще с прошлой работы по хлебным крошкам осталось такое: при выборе в меню «Жизнь проекта-услуги» выдается в крошках код http://c2n.me/3tXAiWq.jpg и неправильный url-адрес http://ferrum-body.ru/category/zhizn-proekta/sostavlenie-programm-trenirovok должен быть http://ferrum-body.ru/category/zhizn-proekta/uslugi

4. Встроить форму онлайн консультанта NETROX (http://www.netroxsc.ru/) в сайт (инструкция для wordpress http://help.netrox.sc/ru/admin/system-code/wordpress/)в это место со своей миниаюрой и фото в профиле. Вид при раскрытии http://c2n.me/3tXCQcu.jpg