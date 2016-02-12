Проект на CodeIgniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Требуется программист со знанием Codeigniter (для работы в паре) для создания системы учета финансовой организации - база клиентов, входящие документы, генерация отчетов и т.д., тз будет предоставлено после предварительного обсуждения.

Фронтенд:

jQuery 

Плюс, если работали с DаtaTablеs, hаndsontаblе или подобным.

Объем проекта - от 100 часов.

В заявке просьба указывать часовую ставку.

CodeIgniterjQuery
9 лет назад
BasterYC
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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