Нужно внедрить поисковую форму от Google Adsense в верстку http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/index.html .

Результат выдачи гугла http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/search-results.html

Вот наставления Гугла по этому поводу:

Вам подойдет продукт AdSense для поиска (https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru).

Вы можете разместить поисковую форму на своих страницах и при выдаче результатов поиска пользователь увидит рекламные объявления. В аккаунте есть несколько вариантов дизайна формы, можно будет выбрать любой из них. Все инструкции можно прочесть в справке: https://support.google.com/adsense/answer/160530?hl=ru&ref_topic=1705820

Поиск по картинкам и голосовой поиск можно установить, более подробная информация на этой странице: https://www.google.com/work/search/products/gss.html

Как указано в наших правилах программы, обычно мы не разрешаем редактировать рекламный код. Однако мы допускаем внесение определенных изменений в код AdSense для поиска в целях обеспечения совместимости со стандартами W3C HTML и XHTML.

Ниже описано, какие изменения можно внести для обеспечения совместимости.

Уберите закрывающие теги and .

Добавьте дополнительную косую черту "/" в конец открывающих HTML-тегов и . Это касается всех тегов типа image и input.

Вот пример оригинального фрагмента кода AdSense для поиска:

Измененная версия будет выглядеть следующим образом:

Не вносите в код поиска никаких других изменений, отличных от вышеописанных, так как это противоречит нашим правилам программы.

В дальнейшем используйте, пожалуйста, наш справочный центр для информации, так как не всё что пишут в интернете соответствует нашим правилам. :)

Надеемся, приведенные инструкции помогут решить Вашу проблему. Если у Вас остались вопросы, просто ответьте на это письмо."

---

Пишите цену и сроки, оставляйте скайп.