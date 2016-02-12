Есть плагин AnsPress - Question and answer и Yoast SEO. К сожалению Yoast SEO не адаптирован для работы в AnsPress, так как плагин работает только на одной странице. Из проблем: Не выводится title плагина Yoast SEOНе выводится ...
Внедрить поисковую форму от Google Adsense
Нужно внедрить поисковую форму от Google Adsense в верстку http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/index.html .
Результат выдачи гугла http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/search-results.html
Вот наставления Гугла по этому поводу:
Вам подойдет продукт AdSense для поиска (https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru).
Вы можете разместить поисковую форму на своих страницах и при выдаче результатов поиска пользователь увидит рекламные объявления. В аккаунте есть несколько вариантов дизайна формы, можно будет выбрать любой из них. Все инструкции можно прочесть в справке: https://support.google.com/adsense/answer/160530?hl=ru&ref_topic=1705820
Поиск по картинкам и голосовой поиск можно установить, более подробная информация на этой странице: https://www.google.com/work/search/products/gss.html
Как указано в наших правилах программы, обычно мы не разрешаем редактировать рекламный код. Однако мы допускаем внесение определенных изменений в код AdSense для поиска в целях обеспечения совместимости со стандартами W3C HTML и XHTML.
Ниже описано, какие изменения можно внести для обеспечения совместимости.
Уберите закрывающие теги and .
Добавьте дополнительную косую черту "/" в конец открывающих HTML-тегов и . Это касается всех тегов типа image и input.
Вот пример оригинального фрагмента кода AdSense для поиска:
Измененная версия будет выглядеть следующим образом:
Не вносите в код поиска никаких других изменений, отличных от вышеописанных, так как это противоречит нашим правилам программы.
В дальнейшем используйте, пожалуйста, наш справочный центр для информации, так как не всё что пишут в интернете соответствует нашим правилам. :)
Надеемся, приведенные инструкции помогут решить Вашу проблему. Если у Вас остались вопросы, просто ответьте на это письмо."
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Пишите цену и сроки, оставляйте скайп.
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