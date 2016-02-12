При переносе php сайта с хостинга на другой не работают страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок111 просмотров

Нужна помощь. Есть php сайт. На новом хостинге не работают ссылки вида сайт/about сайт/contacts

Предоставлю админку на ftp и файлы сайта. 

PHP
9 лет назад
smmbook
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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