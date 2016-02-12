Требуется создание скрипта/программы/сервиса для создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ по заданным параметрам(аккаунт, домен, заголовок, текст и т.д.)Предпочтительная реализация в виде онлайн скрипта/сервиса, но рассмотрю также предложения по декстопному варианту.
При переносе php сайта с хостинга на другой не работают страницы
Нужна помощь. Есть php сайт. На новом хостинге не работают ссылки вида сайт/about сайт/contacts
Предоставлю админку на ftp и файлы сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Задача довольно простая: 1. Написать на php авто вход на сайт http://www.neverlands.ru 2. Получить данные после успешного входа 3. Вывести эти данные Пишите сроки, стоимость, когда готовы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать прогу которая будет мониторить свободные даты на сайте visapoint.eu И автоматически регистрировать клиентов - очень быстро.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доработка сайта на CMS MODX - Граббер видео. Есть сайт http://kino-filmi.com, в нем есть большая база фильмов ( с кинопоиска), необходимо к ним добавить плееры для просмотра, сграбить фильмы и сериалы с другого ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать информационно-новостной портал (в основном программную часть). Формат: новости, видео, статьи, события, блоги, контектсные страницы, афиши, По-функциональности аналог unian.net (в упрощенной форме). Основной функционал: мультязычность (сайт имеет 3 языковые версии, почти все ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Написать простой скрипт комментариев к файлам для wap сайта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо создать составной товар. Что есть смотреть тут , нужно добавить дополнительные составляющие как тут "Дополнительные погонажные изделия:"Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для сайта http://www.art-element.ru/ нужно "прикрутить" уже сверстанный поиск по категориям.У этого сайта есть разделы "Продукция","Распродажа" и "Производители". В прикрепленном файле архив со страницами.( папка "Production" - Производители, "Products" - Продукция, "Sale" - Распродажа, "Products2" - Страница подробности ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Адрес сайта http://tandemproekt.ru/index.html Сайт делали на конструкторе reg.ru Сайт без движка. Всё что нужно в ТЗ (файл прикреплён). Что нужно: 1. Цена 2. Сроки исполненияВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад