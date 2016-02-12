Новостной портал (программная часть)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок165 просмотров

Нужно разработать информационно-новостной портал (в основном программную часть).

Формат: новости, видео, статьи, события, блоги, контектсные страницы, афиши, 

По-функциональности аналог unian.net (в упрощенной форме).

Основной функционал: 

  • мультязычность (сайт имеет 3 языковые версии, почти все материалы переводятся ("клонируются") на трёх языках)
  • поиск по тегам, подбор новостей по тегам для авторов ("читать также")
  • поиск по словам и словосочетаниям
  • комментирование только для пользователей социальных сетей (авторизация по соц.сетям)
  • закрытые разделы сайта (для подписчиков)
  • личный кабинет пользователя
  • личный кабинет автора
  • спец-темы (подборка по тегам либо иная реализация)
  • фотогалереи (с возможностью вставки в статью/новость)
  • видеогалереи (с возможностью вставки в статью/новость)
  • блоги
  • библиотеки
  • афиши событий (календари) (с возможностью вставки в статью/новость)
  • внутренняя баннерная реклама
    Дизайн и адаптивная верстка есть в наличии.

    Платформа не имеет значения.

    Вопросы: 

    • Стоимость?
    • Сколько времени займет работа?
    9 лет назад
    adminSL
    Андрей 
    39 лет
    17 лет в сервисе
    Был
    8 лет назад

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    Нет заявок фрилансеров