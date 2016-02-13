Автоматический вход на сайт php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок147 просмотров

Добрый день.

Задача довольно простая:

1. Написать на php авто вход на сайт http://www.neverlands.ru 

2. Получить данные после успешного входа

3. Вывести эти данные

Пишите сроки, стоимость, когда готовы начать.

PHP
9 лет назад
_zheka_007
Евгений 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Огромное спасибо. Все очень быстро и качественно. Общение только по делу. Выполнено даже больше, чем я просил изначально. Рекомендую работать всем.
Было приятно поработать с Евгением. Ответы на вопросы, возникшие в процессе выполнения задачи, получал быстро и точно. Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад