Нужно слизать сайт с Wix. Если нужно – даю исходники, доступ. Выберу наиболее приятную цену. Нужно перенести http://yakovlevtim.wix.com/idealdeal
Парсинг сайтов
Для парсинга сети сайтов нужно опытный программист, кто на парсинге собаку съел и кто сможет быстро, много и дешево писать скрипты для парсинга разных сайтов по нашим заданиям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Все максимально просто: есть эта страница http://hifi-filter.com/en/catalog/recherche-equivalence.html берем список номеров который я пришлю, вставляем каждый номер в окно "CROSS REFERENCE" и получаем номер фильтра и картинку. Нужно очень срочно!!!!Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать модуль синхронизации по API с сайтом textiloptom.net Должен синхронизироваться полностью с сайтом производителя 2 раза в сутки. Все должно быть один в один как на сайте ...Закрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен парсинг товаров с нескольких сайтов в один с переводом текстов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Установить wordpress в конфигурации multisite на хостинг количество multisite = 15 шт. хостинг = www.smartape.ru/hosting/ или hosting.jino.ru/price/#/d... Тема будет указана исполнителюЗакрыт9 лет назад
исправить контактную форму на html сайте: - пустые поля должны стать обязательными - галочка для нажатия обязательна для отправки - сообщение после отправки письма, что письмо отправленоВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны готовые варианты более менее с последующей доработкой под наши нужды. Основное что нужно - движок разработанный под продвижение услуг по всем городам России. Примерно следующее нужно: ...Закрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Имеется сайт на Вордпрессе, на нем страничка с портфолио Она очень долго грузится. Необходимо оптимизировать загрузку страницы. Гарантирую своевременную оплату, так как мне нужен работающий сайт. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
-Установить готовый купленный шаблон сайта из Themeforest шаблон Archi на WordPress на домен и хостинг kg-architect.com -Наполнить тексты и картинки прилагаются, (ПОКАЗАТЬ МНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ МЕНЯТЬ КАРТИНКИ И ДОБАВЛЯТЬ ТЕКСТА) -Переделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть исходники скрипта – kindermagazin.com.ua/!kons/ надо доработать и сделать как тут – easecase.ru Пишите сразу цену за работу!Закрыт9 лет назад