Парсинг сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Для парсинга сети сайтов нужно опытный программист, кто на парсинге собаку съел и кто сможет быстро, много и дешево писать скрипты для парсинга разных сайтов по нашим заданиям. 

9 лет назад
lionz1978
Львоф 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров