Исправить контактную форму

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок147 просмотров

исправить контактную форму на html сайте:

- пустые поля должны стать обязательными

- галочка для нажатия обязательна для отправки

- сообщение после отправки письма, что письмо отправлено

HTML
9 лет назад
winsloy
Иван 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров