Нужно доделать сайт

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Закрыт2 заявки189 просмотров

нужно доделать сайт http://dsedova.nichost.ru/zatmenie/ . Подгрузить прайс, чтобы работал калькулятор. Есть сайт поставщиков, который можно смотреть как образец. Ваши вопросы и предложения

9 лет назад
madamarchitect
Анна 
42 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров