Настроить Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо настроить Битрикс24 для небольшой компании (10 чел). Бизнес процессы под сферу деятельности, задачи, лиды, счета, договора, телефония. Сделать мануал для сотрудников. 

9 лет назад
danild
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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