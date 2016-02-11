Доброго времени суток! 1. установить обновления, проверить что ничего не сломалось, если сломается - починить, чтобы можно было обновлять в след разы без проблем, 2. поменять карточку товара снаружи (убрать кнопки "купить" поставить ...
Настроить Битрикс24
Необходимо настроить Битрикс24 для небольшой компании (10 чел). Бизнес процессы под сферу деятельности, задачи, лиды, счета, договора, телефония. Сделать мануал для сотрудников.
Заявки фрилансеров
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