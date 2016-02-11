Необходимости внести доработки на сайте сделанном на Joomla. Каталог там стоит виртумарт. Если коротко – добавить функцию быстрого заказа, заменить пару кнопок, изменить поля форм, а также исправить один баг. ...
Нужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.
Цель
Нужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.
CMS
NetCat, ModX или подобная, на усмотрение программиста, главные свойства: быстрота, адаптивность, современность уровня безопасности, удобство админ. части, гибкость и перспектива роста сайта.
Формат
Многофункциональный информационный/обучающий портал (видео, статьи, новости, события), карта заведений определенной тематики, возможность покупки билетов на вебинары и просмотра он-лайн курсов + небольшая/простая фриланс биржа мастеров.
Стиль
Сайт должен быть «живой», современные анимационные эффекты и стили, максимальная лаконичность и простота использования.
Функционал (с перспективой на будущее, в зависимости от цены)
- База знаний (статьи/видео), + платная V.I.P. информация;
- Блог (новости, события, мероприятия), привязанные к группе Vk/Fb;
- Вебинары и он-лайн курсы с функцией покупки билетов (небольшой процент идет проекту, остальные деньги на счет ведущего курса);
- Карта тематических заведений с рейтингом и отзывами (списком и на карте);
- Внутренняя валюта сайта, с помощью который пользователь оплачивает доп. услуги;
- Автоматизированные рекламные блоки;
- Простая фриланс биржа, список мастеров, портфолио, рейтинг, метка на карте;
- Аккаунт пользователя, сообщения, избранное, отзывы, рейтинг, билеты, платный доступ к V.I.P. информации;
- Аккаунт мастера/фрилансера, информация о себе, портфолио, отзывы, рейтинг, платные опции;
- Аккаунт партнера, информация о заведении, фото, отзывы, рейтинг, платные опции, управление рекламными объявлениями;
- Чат и комментарии к статьям и видеороликам;
- Блок соц. сетей (Vk, Fb, Instagram, Youtube);
- Рассылка по группам пользователей (необязательно, в начале можно обойтись MailChimp’ом);
- Удобная админка, с возможностями модерации информации и рекламных компаний;
- Базовая SEO оптимизация движка.
Похожие сайты(в нашем случае уклон должен быть на статьи и вебинары)
НюансыCMS Битрикс не подходит из-за потребности больших вложений и сложности системы.Проект делается «для себя», поэтому бюджет ограничен, в связи с этим дизайн сайта (без верстки), частично или полностью можем взять на себя (в команде есть дизайнер). Мы ищем программиста который всей душой любит свое дело, внимателен к деталям, предлагает лаконичные и красивые решения на программном уровне. Со своей стороны гарантируем своевременную оплату работы и долгосрочное сотрудничество.
Вопросы
- Стоимость (полная/поэтапная/с дизайном/без дизайна)?
- Сколько времени займет работа (суммарное/поэтапное)?
- Ваши рекомендации по CMS и функционалу сайта.
Заявки фрилансеров
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