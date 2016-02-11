Нужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Цель

Нужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.

CMS

NetCat, ModX или подобная, на усмотрение программиста, главные свойства: быстрота, адаптивность, современность уровня безопасности, удобство админ. части, гибкость и перспектива роста сайта.

Формат

Многофункциональный информационный/обучающий портал (видео, статьи, новости, события), карта заведений определенной тематики, возможность покупки билетов на вебинары и просмотра он-лайн курсов + небольшая/простая фриланс биржа мастеров. 

Стиль

Сайт должен быть «живой», современные анимационные эффекты и стили, максимальная лаконичность и простота использования.

Функционал (с перспективой на будущее, в зависимости от цены)

  • База знаний (статьи/видео), + платная V.I.P. информация;
  • Блог (новости, события, мероприятия), привязанные к группе Vk/Fb;
  • Вебинары и он-лайн курсы с функцией покупки билетов (небольшой процент идет проекту, остальные деньги на счет ведущего курса);
  • Карта тематических заведений с рейтингом и отзывами (списком и на карте);
  • Внутренняя валюта сайта, с помощью который пользователь оплачивает доп. услуги;
  • Автоматизированные рекламные блоки;
  • Простая фриланс биржа, список мастеров, портфолио, рейтинг, метка на карте;
  • Аккаунт пользователя, сообщения, избранное, отзывы, рейтинг, билеты, платный доступ к V.I.P. информации;
  • Аккаунт мастера/фрилансера, информация о себе, портфолио, отзывы, рейтинг, платные опции;
  • Аккаунт партнера, информация о заведении, фото, отзывы, рейтинг, платные опции, управление рекламными объявлениями;
  • Чат и комментарии к статьям и видеороликам;
  • Блок соц. сетей (Vk, Fb, Instagram, Youtube);
  • Рассылка по группам пользователей (необязательно, в начале можно обойтись MailChimp’ом);
  • Удобная админка, с возможностями модерации информации и рекламных компаний;
  • Базовая SEO оптимизация движка.

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 (в нашем случае уклон должен быть на статьи и вебинары)

Нюансы

CMS Битрикс не подходит из-за потребности больших вложений и сложности системы.Проект делается «для себя», поэтому бюджет ограничен, в связи с этим дизайн сайта (без верстки), частично или полностью можем взять на себя (в команде есть дизайнер). Мы ищем программиста который всей душой любит свое дело, внимателен к деталям, предлагает лаконичные и красивые решения на программном уровне. Со своей стороны гарантируем своевременную оплату работы и долгосрочное сотрудничество.

Вопросы

  • Стоимость (полная/поэтапная/с дизайном/без дизайна)?
  • Сколько времени займет работа (суммарное/поэтапное)?
  • Ваши рекомендации по  CMS и функционалу сайта.
MODX
9 лет назад
173nick
Никита 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров