Нужно сделать так, что-бы плеер проигрывал предоставляемые нами vast теги, запускаемые через swf(не html5). Сразу скажу что доступные в паблике плагины работать с нашими тегами не могут, по каким-то причинам, поэтому надо либо доработать ...
Написать плагин для Wordpress
У WP есть понятие "кастомный тип контента". Чтобы помимо дефолтных постов и страниц можно было ещё какие-то виды контента создавать.
Нужно написать плагин, создающий тип контента Feature. В нём будет title,
description (это дефолтные поля) и ещё два поля - CSS Selector
(текстовый инпут) и Is Open (чекбокс, по умолчанию выключен)
Суть такая: админ добавляет новую запись этого нового типа контента. В
title, description - что угодно пишет. В CSS Selector например вписывает
"#menu-media". Is Open оставляет нечекнутым.
В админке в левом меню есть пункт Media, у которого прописан в html коде id="menu-media".
После того, как админ добавил Feature, где прописал CSS Selector
#menu-media, этот пункт меню должен скрыться из админки через CSS.
Соответственно, если у этой Feature будет чекнут Is Open, элемент с
id="menu-media" должен отобразиться.
Т.е. на всех страницах админки должен генерироваться CSS код, который берёт все Feature с выключенным
флагом Is Open и для указанных в них селекторов прописывает display: none;
Это должно работать только в админке.
Оплата PayPal.
Так же укажите ваши расценки в час.
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