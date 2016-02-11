Написать плагин для Wordpress

У WP есть понятие "кастомный тип контента". Чтобы помимо дефолтных постов и страниц можно было ещё какие-то виды контента создавать.

Нужно написать плагин, создающий тип контента Feature. В нём будет title,

description (это дефолтные поля) и ещё два поля - CSS Selector

(текстовый инпут) и Is Open (чекбокс, по умолчанию выключен)

Суть такая: админ добавляет новую запись этого нового типа контента. В

title, description - что угодно пишет. В CSS Selector например вписывает

"#menu-media". Is Open оставляет нечекнутым.

В админке в левом меню есть пункт Media, у которого прописан в html коде id="menu-media".

После того, как админ добавил Feature, где прописал CSS Selector

#menu-media, этот пункт меню должен скрыться из админки через CSS.

Соответственно, если у этой Feature будет чекнут Is Open, элемент с

id="menu-media" должен отобразиться.

Т.е. на всех страницах админки должен генерироваться CSS код, который берёт все Feature с выключенным

флагом Is Open и для указанных в них селекторов прописывает display: none;

Это должно работать только в админке.

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